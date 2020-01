„Hans im Glück“ hat neue Eigentümer

München /Oldenburg Die Burgerkette „Hans im Glück“ – die auch in Oldenburg vertreten ist – hat neue Eigentümer. Der Gründer und bisherige Mehrheitseigner Thomas Hirschberger übergab seinen 90-Prozent-Anteil an neue Gesellschafter, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Zum neuen Gesellschafterkreis gehören demnach unter anderem der bisherige Minderheitsgesellschafter GAB sowie die Gründer von Backwerk, Dirk Schneider und Hans-Christian Limmer. Zum Kaufpreis und den neuen Eigentumsverhältnissen wurde zunächst nichts bekannt.