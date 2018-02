OLB: Allianz verliert Millionen

München /Oldenburg Jetzt ist es offiziell bestätigt: Die Allianz Deutschland AG hat beim Verkauf ihrer gut 90-prozentigen Beteiligung an der Oldenburgischen Landesbank (OLB) einen Verlust eingefahren. Er habe sich „mit 210 Millionen Euro negativ ausgewirkt“, hieß es am Freitag in einer Mitteilung des Allianz-Gesamtkonzerns zur Bilanz. Das OLB-Paket wurde kürzlich für 300 Millionen Euro an die Bremer Kreditbank abgegeben. Seit 2001 war die Allianz beteiligt. Seit der Finanzkrise 2007 werden Banken ungünstig bewertet.