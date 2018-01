München /Oldenburger Land Wo liegen die wirtschaftsstärksten Regionen in Deutschland? Dazu hat „Focus-Money“ in einer neuen Studie 381 kreisfreie Städte und Gemeinden untersucht. Auf Grundlage amtlicher Zahlen ging es dabei um die Entwicklung der Arbeitslosigkeit, das Bevölkerungswachstum, die Einkommen, Investitionstätigkeit, Bruttoinlandsprodukt sowie eine Reihe weiterer Kernfelder.

Die besten Kreise liegen dabei ausschließlich in Baden-Württemberg und Bayern. Böblingen siegt vor Ingolstadt, Ebersberg, Heilbronn und München.

Mit einigem Abstand folgt der Hamburger Speckgürtel als Boomregion im Norden. Der Kreis Harburg (Platz 34), Segeberg (37), Stade (38) und die Hansestadt selbst (43) schneiden in Norddeutschland am besten ab. Dann kommt auf Platz 44 bereits das Ammerland (als drittbester Kreis in Niedersachsen und bester im Nordwesten). Auch der Landkreis Oldenburg schafft es mit Platz 49 in die Top 50. Beide profitieren vor allem von niedriger Arbeitslosigkeit, einem überdurchschnittlichen Bevölkerungswachstum sowie steigenden Einkommen.

Dahinter landen noch Bremen (58), der Landkreis Cloppenburg (80) und Vechta (82) in den Top 100. Friesland kommt auf Platz 102. Gut verbessert hat sich gegenüber dem Vergleich aus dem Vorjahr die Wesermarsch (164). Abgerutscht ist indes die Stadt Oldenburg (180). Sie liegt aber noch weit vor Osnabrück (271). Am Ende der Tabelle rangieren Delmenhorst (329) und Wilhelmshaven (352) – beide sind auch Schlusslichter in Niedersachsen.