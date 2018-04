München Der Beleuchtungshersteller Osram und der Autozulieferer Continental gründen ein Gemeinschaftsunternehmen für Autobeleuchtung. Das Unternehmen „Osram Continental“ mit rund 1500 Mitarbeitern soll in der zweiten Jahreshälfte an den Start gehen, wie Osram und Continental in München mitteilten. Die Expertise von Osram in Beleuchtungstechnik solle mit Fachwissen von Continental in Elektronik und Sensorik vereint werden.