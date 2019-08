Osram leuchtet weiter tiefrot

München Beim tief in den roten Zahlen steckenden Beleuchtungsmittelhersteller Osram ist vorerst keine Besserung der Lage in Sicht. Unter dem Strich stand für die Aktionäre ein Nettoverlust von 43 Millionen Euro, teilte Osram am Mittwoch in München mit. Der Umsatz des zum Verkauf stehenden Traditionsunternehmens brach um 15 Prozent auf 850 Millionen Euro ein. „Eine Belebung des Geschäfts ist ausgeblieben“, sagte Vorstandschef Olaf Berlien. Aufsichtsrat und Vorstand empfahlen den Aktionären erneut, das Übernahmeangebot der zwei US-Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle anzunehmen.