Schaden-Rekord für Versicherer

München Für die Versicherungen war 2017 das teuerste Jahr der Geschichte: Hurrikans und andere Naturkatastrophen kosteten die Branche weltweit rund 135 Milliarden Dollar – mehr als je zuvor. Das geht aus einer Untersuchung hervor, die die Munich Re in München veröffentlichte. Hauptursache war die Serie schwerer Wirbelstürme, die im Herbst die Karibik und die US-Ostküste traf. Bisher gebe es nur drei Jahre, in denen die Schäden über 100 Mrd. Dollar lagen, alle aber in den vergangenen 13 Jahren.