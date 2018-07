München An diesem Freitag halten auch die letzten Schüler in Deutschland ihr Zeugnis in der Hand und blicken sechs weitgehend sorgenfreien Wochen entgegen: Bayern startet in die Sommerferien, traditionell als Schlusslicht unter den Bundesländern. Eine Woche lang haben nun alle Schüler in Deutschland gleichzeitig Ferien. Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts für das Schuljahr 2017/2018 sind das etwa 8,34 Millionen Schüler an Grund-, Haupt-, Real- und Abendschulen sowie an Gymnasien.

Auf den Straßen steht nun „das schlimmste Stauwochenende der Saison“ an, wie der ADAC schon vor Tagen gewarnt hat. Denn während viele Menschen aus Bayern in den Urlaub aufbrechen, machen sich Familien aus Hessen, dem Saarland oder Rheinland-Pfalz schon wieder auf den Heimweg. Dort hatten die Sommerferien als erstes begonnen.

Besonders viel Verkehr wird für den Großraum Hamburg und München erwartet, auch zahlreiche Autobahnen stehen auf der Liste der schlimmsten Stau-Strecken. Im Nordwesten ist besonders die Autobahn 1 von Puttgarden über Bremen nach Köln betroffen.

Der Auto Club Europa (ACE) rät davon ab, dieses Wochenende überhaupt die Autobahnen zu benutzen. Auch der ADAC empfiehlt, erst am Dienstag oder Mittwoch loszufahren. Wer dennoch fährt, sollte schon vor dem Start auf den Verkehrsfunk achten und unterwegs zusätzlich Echtzeit-Kartendienste nutzen. Als Hauptreisezeiten nennt der ACE am Samstag 8 bis 18 Uhr und am Sonntag 14 bis 20 Uhr.

Durch die Ferien in den südlichen deutschen Bundesländern verschärft sich auch die Stausituation in Österreich nochmals. Auch in der Schweiz spitzt sich die Lage zu. Der ACE rät, nach Möglichkeit nicht nur die Gotthardroute (A 2) sondern den gesamten Durchgangsverkehr durch die Schweiz am Wochenende zu meiden.

Reisehochbetrieb herrscht auch an Deutschlands Flughäfen. Der Münchner Airport zum Beispiel rechnet in den Sommerferien nach eigenen Angaben mit mehr als 6,5 Millionen Passagieren. Der Flughafen Köln/Bonn hat sich auf 2,1 Millionen Passagiere eingestellt.