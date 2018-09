Showdown im Burgerstreit

München Im Streit zwischen den Burgerketten „Hans im Glück“ und „Peter Pane“ will das Oberlandesgericht München am 25. Oktober eine Entscheidung bekanntgeben. Nach einem Zerwürfnis hatten sich „Hans im Glück“ und das Unternehmen Paniceus – das damals als Franchise-Nehmer ein Dutzend Filialen betrieb – 2015 voneinander getrennt. Paniceus gründete daraufhin die eigene Kette „Peter Pane“. Doch bei der Filial-Gestaltung erinnerte viel an „Hans im Glück“. „Hans im Glück“ klagte und bekam vor dem Landgericht München recht. Paniceus legte Berufung ein.