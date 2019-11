Siemens elektrisiert die Börsianer

München Die Aktie des Industriekonzerns Siemens war am Donnerstag der Star der Börse – mit einem Plus von rund fünf Prozent. Mit einem starken vierten Quartal des Geschäftsjahres (30. September) hatte man sich gegen die weltweite Konjunkturflaute gestemmt. Der Umsatz wurde um fünf Prozent auf 86,8 Milliarden Euro gesteigert. Der Gewinn nach Steuern lag mit 5,6 Mrd. Euro zwar um acht Prozent unter Vorjahreswert. Allerdings hatte es damals positive Sondereffekte in Milliardenhöhe gegeben. Der Konzern ist im Umbau. „Siemens Energy“ soll 2020 an die Börse kommen.