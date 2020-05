Siemens kippt Prognose

Las Vegas

Als Uwe Ludwig Horn In Nordenham Geboren Magier Roy Horn stirbt an Lungenkrankheit Covid-19

Er war ein Teil des weltberühmten Magier-Duos „Siegfried & Roy“ – und gebürtiger Nordenhamer: Mit 75 Jahren ist Roy Horn in der Nacht auf Samstag in Las Vegas an den Folgen von Covid-19 gestorben.