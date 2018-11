München Deutschlands größter Autovermieter Sixt profitiert von der stark wachsenden Nachfrage von Firmenkunden, Privatkunden und Touristen im In- und Ausland. Nach einem weiteren Rekordergebnis im dritten Quartal mit einem Umsatzplus von 18 Prozent auf 789 Millionen Euro und einem Gewinnanstieg um 27,5 Prozent auf 155 Millionen Euro kündigte Vorstandschef Erich Sixt am Donnerstag für das Gesamtjahr rund zehn Prozent mehr Umsatz und „mindestens 15 Prozent mehr“ Gewinn vor Steuern an.