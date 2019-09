Sparkasse kündigt Sparverträge

München Die Münchner Sparkasse kündigt als bislang größtes kommunales Finanzinstitut in Deutschland auf einen Schlag 28 000 Prämiensparverträge. Die fünftgrößte Sparkasse in Deutschland begründet dies mit den Kosten durch die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Außerdem behalten sich die Münchner vor, ab 1. Oktober von Neukunden mit Guthaben von mehr als 100 000 Euro auf Giro- oder Cashkonto Strafzinsen zu verlangen. Damit will die Sparkasse verhindern, dass ihre Einlagen zu stark wachsen. Für diese muss sie Strafzinsen an die EZB zahlen.