Stimmung in deutschen Firmen nur leicht getrübt

München Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juli weniger als erwartet verschlechtert. Das Ifo-Institut teilte am Mittwoch mit, dass der von ihm erhobene Geschäftsklimaindex nur um 0,1 Punkte auf 101,7 Zähler gefallen ist. Analysten hatten mit einem stärkeren Rückgang auf 101,5 Punkte gerechnet. „Die deutsche Wirtschaft setzt ihre Expansion in verlangsamter Gangart fort“, sagte Ifo-Chef Clemens Fuest.

Die befragten Unternehmen bewerteten zwar ihre aktuelle Geschäftslage etwas besser als zuletzt, die Erwartungen für das nächste halbe Jahr haben sich aber verschlechtert. Im Verarbeitenden Gewerbe ging der Index zum sechsten Mal in Folge zurück. Im Dienstleistungssektor hat sich das Geschäftsklima dagegen verbessert. Ein neuer Rekordwert wurde im Bauhauptgewerbe verzeichnet. Deutlich verschlechtert haben sich dagegen die Erwartungen im Einzelhandel.