Stimmung in Firmen aufgehellt

München Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist erstmals seit neun Monaten wieder gestiegen und hat sich dabei unerwartet stark aufgehellt. Im August habe der Ifo-Geschäftsklimaindex um 2,1 Punkte auf 103,8 Zähler zugelegt, teilte das Ifo-Institut am Montag in München mit.

Damit ist das Konjunkturbarometer zum ersten Mal seit vergangenen November wieder gestiegen. Damals hatte der Ifo-Index ein Rekordhoch bei revidiert 105,3 Punkten erreicht. Analysten wurden von der Stärke des Anstiegs im August überrascht. Sie hatten nur einen Zuwachs um 0,1 Punkte erwartet.