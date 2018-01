Strom-Engpässe durch Elektroautos

München Ohne Milliardeninvestitionen ins Stromnetz bedroht die wachsende Zahl von Elektroautos einer am Montag in München veröffentlichten Studie der Unternehmensberatung Oliver Wyman zufolge die Stabilität der Stromversorgung in Deutschland. Ab einer E-Auto-Quote von 30 Prozent könne es zu Engpässen kommen, heißt es. Um Stromausfälle zu vermeiden, müssten die Netzbetreiber bei einer Elek­trifizierung von 50 Prozent bis zu elf Milliarden Euro in den Netzausbau investieren. Eine Alternative: Autos spät in der Nacht laden.