München Fielmann, Sixt, Hipp – in vielen Familienunternehmen wird die Gründergeneration gerade schrittweise von den Kindern abgelöst. Bei einer Umfrage der Stiftung Familienunternehmen sahen es 71 Prozent der potenziellen Nachfolger als wahrscheinlich an, „dass sie bis zum 40. Geburtstag Geschäftsführer des Familienunternehmens sein werden“. Die Übernahmebereitschaft habe sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt.

„Allen Unkenrufen zum Trotz steht eine Generation von Unternehmern zur Verfügung, die bereit und in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen“, teilte die Stiftung am Montag in München mit.

Rund drei Millionen Familienunternehmen stehen in Deutschland für jeden zweiten Arbeitsplatz und 2,8 Billionen Euro Umsatz, teilte das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim mit. Jedes Jahr stehen Zehntausende Familienbetriebe zur Übergabe an. „Der Malermeister mit zwei Kindern, die beide studiert haben – sie werden den Betrieb eher nicht fortführen“, sagt Stiftungssprecher André Tauber. Aber bei großen Familienunternehmen sehe das ganz anders aus.

Der 30-jährige Marc Fielmann zum Beispiel ist seit November alleiniger Vorstandschef von Deutschlands größter Optikerkette, mit 740 Filialen, 20 000 Mitarbeitern und 1,4 Milliarden Euro Umsatz. Unternehmensgründer Günther Fielmann hatte seinen Sohn 2018 zum Co-Chef des Konzerns gemacht, jetzt übergab er das Steuer.

Auch bei der Drogeriemarkt-Kette dm ist der Generationswechsel gerade erfolgt: Christoph Werner, der 46-jährige Sohn des Unternehmensgründers Götz Werner, steht nun an der Spitze des Konzerns mit über elf Milliarden Euro Umsatz.

Bei anderen ist der allerletzte Schritt noch offen. Europas größter Autovermieter, Erich Sixt, wird in diesem Jahr 76. Seine beiden Söhne Alexander und Konstantin haben in London und Paris Betriebswirtschaft studiert, sind schon seit 2015 im Vorstand und haben inzwischen ihr Gesellenstück abgeliefert: die digitale Vernetzung der Vermietflotte, das Zusammenführen von Carsharing und Miete mit einer Buchungs-App für die Kunden.

Für Hipp-Babybrei steht seit einigen Jahren nicht nur Firmenpatriarch Claus Hipp „mit seinem Namen“, sondern auch sein 51-jähriger Sohn Stefan. Ihre Büros in Pfaffenhofen liegen direkt nebeneinander. Der Senior ist zwar noch fast jeden Tag da, „aber das operative, strategische Geschäft überlässt er zunehmend der jungen Generation“, sagt Hipp-Sprecher Clemens Preysing. Stefan Hipp übernehme die Rolle als Gesicht der Marke, sein jüngerer Bruder Sebastian Hipp sei im Verwaltungsrat.

Das klassische Nachfolgemodell, wonach ein Familienmitglied die alleinige Verantwortung in der Geschäftsführung übernimmt, verliert an Bedeutung. Das ist ein Ergebnis der Studie, für die die Zeppelin-Universität Friedrichshafen im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen 516 potenzielle Unternehmensnachfolger befragt hat.