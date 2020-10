Verleger Ippen vor rundem Geburtstag

München Der Verleger Dirk Ippen wird am kommenden Dienstag 80 Jahre alt. Über gut ein halbes Jahrhundert hinweg baute er aus in ganz Deutschland verstreuten lokalen und regionalen Blättern eine der größten Zeitungsgruppen auf. Mehr als 850 000 Zeitungsexemplare sind es täglich. In einem Buch schrieb Dirk Ippen über die Entwicklung der Branche: „Wettbewerber sind nicht mehr die Nachbarverlage, sondern marktbeherrschende Weltunternehmen wie Google, Facebook oder Ebay.“