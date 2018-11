München Millionen Autofahrer profitieren in diesem Jahr vom Preiskampf in der Versicherungsbranche. Zum ersten Mal seit Jahren sind Neuverträge in der Kfz-Haftpflicht wieder billiger geworden, wie aus Untersuchungen der Vergleichsportale Check24 und Verivox hervorgeht. Die zwei Unternehmen vertreiben als Makler über ihre Internetseiten einen beträchtlichen Teil der neuen Verträge.

Jedes Jahr am 30. November endet die reguläre Kündigungsfrist für Kfz-Policen. Wer von seinem Versicherer eine Preiserhöhung ins Haus geschickt bekommen hat, hat noch einen Monat länger Zeit. Sowohl die Portale als auch die Versicherer starten deshalb im Herbst teure Werbekampagnen.

Laut Verivox waren Neuverträge in der Kfz-Haftpflicht bei den günstigsten Anbietern im November im Schnitt drei Prozent billiger als vor einem Jahr. Check24 meldet sogar einen Rückgang von fünf Prozent. „Ziemlich lebhaft“ sei die Wechselrunde 2018, teilt die HUK Coburg mit. Bei der Allianz heißt es: „Wir stellen fest, dass der Wettbewerb intensiver geworden ist.“

Das ist nicht verwunderlich: Die zwei Marktführer sind maßgebliche Wettbewerber. Die HUK ist seit einigen Jahren Primus im Geschäft mit Auto-Policen. Ende 2017 hatten die Coburger 11,6 Millionen Fahrzeuge versichert, damit lagen sie vor der Allianz und ihren 8,5 Millionen Fahrzeugen. Doch die Münchner wollen sich nicht mit Platz zwei begnügen. Seit einem Jahr bietet Europas größter Versicherungskonzern eine neue Kfz-Police, die einfacher und verständlicher sein soll.

Seit diesem Jahr verkauft die Allianz ihre Kfz-Verträge auch über Verivox, bisher war dort nur die Online-Tochter Allsecur vertreten. Denn der Vertrieb über die Portale ist für die Versicherer nicht billig, da sie Maklergebühren zahlen müssen. Die HUK hält sich aus diesem Grund nach wie vor von den Portalen fern.

Zuvor kannten die Preise in der Kfz-Versicherung jahrelang nur eine Richtung: aufwärts. Den letzten Preisrückgang – Neu- und Bestandsverträge zusammengerechnet – gab es 2010, wie Daten des Gesamtverbands der Versicherungswirtschaft zeigen.