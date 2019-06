Weniger Schiffe gesunken

München Vergangenes Jahr sind so wenige große Schiffe gesunken wie seit Jahren nicht. 2018 sanken demnach 30 Schiffe auf den sieben Weltmeeren, 2009 waren es noch 62 gewesen, wie aus einer am Dienstag in München veröffentlichten Analyse des Industrieversicherers AGCS hervorgeht, einer Tochter der Allianz. Die meisten der untergegangenen Schiffe waren Fischereischiffe oder Frachter, doch versanken auch drei Passagierschiffe.

Begründet wurde der diesjährige Rückgang mit weniger Verlusten im „Unfall-Hotspot“ Südostasien sowie einer ruhigeren Hurrikan- und Taifun-Saison. Verbesserte Schiffsdesigns, strengere Vorschriften und robustere Systeme für das Sicherheitsmanagement an Bord hätten dazu beigetragen, dass sich Pannen und Unfälle nicht zu großen Verlusten ausgewachsen hätten. Unfallträchtigstes Gewässer des Planeten ist nach wie vor das stark befahrene Südchinesische Meer: Ein Viertel aller Totalschäden zählte die Versicherung in Südostasien. Die meisten Angriffe von Seeräubern – insgesamt 48 – gab es 2019 in nigerianischen Gewässern.