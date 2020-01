Wirtschaftsstärkste Regionen im Süden

München Die wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands liegen nach einer Rangliste des Magazins „Focus Money“ im Süden der Republik. Von den 50 am besten bewerteten Landkreisen und Städten liegen nur fünf nicht in Bayern oder Baden-Württemberg, berichtete jetzt das Magazin. Angeführt wird die Liste vom oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, gefolgt vom baden-württembergischen Kreis Biberach. Bestplatzierter Landkreis in Niedersachsen ist das Emsland auf Platz 28. Bundesweite Schlusslichter sind der Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt, die nordrhein-westfälische Stadt Oberhausen und die Stadt Pirmasens in Rheinland-Pfalz.