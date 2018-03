Münster /Hannover Deutschlands zweitgrößter Agrarhändler Agravis hat 2017 auch dank der Übernahmen von 14 Raiffeisen-Märkten und zweier Mischfutterwerke in Neuss und Wiesbaden seine Zahlen gesteigert. Das Unternehmen mit Sitz in Münster und Hannover legte beim Umsatz um 3,8 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro zu, teilte Agravis am Donnerstag in Münster mit.

Das Vorsteuerergebnis (Ebit) lag mit 74 Millionen Euro um 7,3 Prozent höher als im Jahr zuvor. 2016 hatte ­Agravis­ noch deutliche Minuszahlen präsentiert. Finanzvorstand Johannes Schulte-Althoff schätzt, dass rund die Hälfte des Umsatz-Wachstums auf die Zukäufe zurückgeht.

Bislang macht das Unternehmen mit knapp 6700 Mitarbeitern den größten Teil seiner Umsätze in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Vorstandschef An­dreas Rickmers bezeichnete den Bau einer Futterfabrik in Bayern, die Gründung von Agravis­ Bamberg und die Übernahme eines Landhandels in Nordhessen als großen Schritt. Rickmers sieht den Agrarhandel in Deutschland in einem harten Verdrängungswettbewerb, aus dem Agravis „als Sieger hervorgehen möchte“.