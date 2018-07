Sparda-Bank: Fusion perfekt

Münster /Oldenburg Der Zusammenschluss der Sparda-Bank West und der Sparda-Bank Münster ist unter Dach und Fach. Auch eine Vertreterversammlung der Sparda-Bank West in Düsseldorf hat zugestimmt, wie diese jetzt mitteilte. Bei der Sparda-Bank Münster, zu deren Geschäftsgebiet auch Oldenburger Land/Ostfriesland gehört, gab es am 13. Juni grünes Licht. Das neue Institut trägt den Namen Sparda-Bank West. Rund 630 000 Mitglieder machen die Bank zur mitgliederstärksten Kreditgenossenschaft in Deutschland.