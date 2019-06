Münster /Salzgitter Die Hoffnung Niedersachsens, Standort einer Forschungsfabrik für Batteriezellen zu werden, hat einen Dämpfer erhalten. Am Freitag teilte das Bundesforschungsministerium überraschend mit, dass das nordrhein-westfälische Münster Hauptstandort für „Forschungsfertigung Batteriezelle“ wird. Die Entscheidung sei bedauerlich für den Wirtschaftsstandort Niedersachsen, sagte Niedersachsens Wirtschaftsminister Björn Thümler (CDU).

Die Bundesregierung will in der Batterietechnologie im internationalen Wettbewerb aufholen und kurbelt deshalb die Forschung mit 500 Millionen Euro an. Es gehe darum, möglichst den gesamten Wertschöpfungsprozess in Deutschland zu halten, vom Bau einzelner Teile bis zur Wiederverwertung. Dazu solle ein Konzept entwickelt werden, das Forschung an neuen Batteriezellen und effiziente Produktionsprozesse zusammenführen solle, erläuterte Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU).

Standorte für einzelne Forschungsaspekte sollen Ulm, Karlsruhe, Augsburg und Salzgitter werden. Für Münster habe bei fast gleichwertigen Vorschlägen letztlich auch das Recyclingkonzept gesprochen, argumentierte sie.

Karliczek, die aus Ibbenbüren in der Nähe von Münster kommt, räumte ein, dass die Wahl des Hauptstandortes für sie eine sensible Entscheidung gewesen sei. Sie habe sich aber bis zuletzt aus der Diskussion über die Bewerbungen herausgehalten.