Niedersachsen/Goslar

Zehntausende In Niedersachsen Betroffen Unbekannte brechen Safe mit Mathe-Abiklausuren auf

Für 20.000 Abiturienten standen die Abiprüfungen am Mittwoch auf der Kippe – weil in einem niedersächsischen Gymnasium ein Safe aufgebrochen wurde. Doch das Kultusministerium fand in letzter Minute eine Lösung.