Nachtflüge in Hannover auf Dauer erlaubt?

Die bisher stets nur für einige Jahre gültigen Regeln zur Nachtflug-Genehmigung des Flughafens Hannover sollen Anfang 2020 unter strengen Auflagen entfristet werden. Nachtflüge werden dann dauerhaft mit strengen Auflagen reglementiert, sagte ein Sprecher des niedersächsischen Verkehrsministeriums. Bislang wurden jeweils für etwa zehn Jahre gültige Einschränkungen des Nachtflugbetriebs formuliert. Eine Nachtflug-Genehmigung besitze der Flughafen bereits seit 1952, so der Sprecher. Voraussetzung dafür seien der Verzicht auf Trainingsbetrieb, auf besonders laute Flugzeugtypen und auf Turbinenprüfungen. Damit werde auch auf Beschwerden von Bürgerinitiativen reagiert. Die neuen Regelungen sollen am 11. Juni bei einer Podiumsdiskussion in Langenhagen vorgestellt werden.dpa-BILD: