Nachtzüge in Deutschland erfreuen österreichische Bahn

Zwei Jahre nach der Übernahme der Nachtzüge (hier in Hamburg-Altona) der Deutschen Bahn steigern die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) ihre Fahrgastzahlen in der Nacht. Nach europaweit 1,4 Millionen Kunden 2017 waren es 1,6 Millionen im vergangenen Jahr. Dies teilten die ÖBB mit. Das Unternehmen will noch mehr Fahrgäste im Schlaf ans Ziel bringen und baut sein Angebot in Deutschland aus. Seit Dezember sind die „Nightjets" auch zwischen Wien und Berlin unterwegs. Zudem wurden neue Nachtzüge bestellt.