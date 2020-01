Nachwuchs startet mit Stipendium durch

Belohnung für hervorragende Leistungen: Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen unterstützt 32 Absolventen grüner Berufe bei ihrer Weiterbildung. Um sie über die Fördermöglichkeiten zu informieren, begrüßten Vertreter der Kammer die jungen Frauen und Männer jetzt in der Kammerzentrale in Oldenburg. Voraussetzung für die Aufnahme in das Weiterbildungsstipendium sind ein „Sehr gut“ bei der Abschlussprüfung eines grünen Berufes oder in der Hauswirtschaft oder ein Sieg in einem Berufswettbewerb. Zu den grünen Berufen zählen etwa Berufe im Gartenbau, in der Land-, der Forst- sowie der Milchwirtschaft. Den ausgewählten Bewerbern stehen aus einem Förderprogramm des Bundesbildungsministeriums für einen Zeitraum von drei Jahren jeweils 8100 Euro an Fördergeldern zur Verfügung, mit denen sie etwa fachlich anspruchsvolle Weiterbildungen finanzieren können. Zu den Stipendiaten aus dem Oldenburger Land gehören die Hauswirtschafterinnen Jasmin Rolfes und Anna Hornung, die Gärtner Lukas Adam, Fokko Ahlers, Jan-Hendrik Hilbers, Ole Kulbach und Aaron Musiol sowie Florian Bloy, Heinke Büsing, Torben Eilers und Tammo Reil (alle Landwirt/Landwirtin).BILD: