Schwarz-Gruppe: Milliardenumsatz

Neckarsulm Die Schwarz-Gruppe, die mit Lidl und Kaufland einer der größten deutschen Lebensmittelhändler ist, hat dank eines starken Auslandsgeschäfts 2018 mit ihren Umsätzen die Marke von 100 Milliarden Euro geknackt. Die beiden Töchter Lidl und Kaufland verbuchten zusammen ein Plus von 7,4 Prozent auf 104,3 Milliarden Euro, teilte die Handelsgruppe am Montag in Neckarsulm mit. Das größere Plus wies der Discounter Lidl mit einem Zuwachs von 8,8 Prozent auf 81,2 Mrd. Euro aus. Kaufland machte mit 22,6 Mrd. Euro nur 1,6 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr.