Neermoor Autofahrer in Ostfriesland müssen sich am Wochenende auf der A 31 zwischen Emden und Leer auf Umwege einstellen. Von Freitagabend an bis Montagmorgen sind dort zwischen Neermoor und Riepe beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Grund sind Arbeiten an der Dauerbaustelle an diesem Autobahn-Teilstück. Dabei werden Brückenfertigteile mit schweren Lastwagen angeliefert und mit einem Kran in Position gebracht.