Neptun-Werft liefert Gastank

Der erste von drei Gastanks für den Flüssigerdgas-(LNG-)Antrieb des Kreuzfahrtschiffes „Costa Smeralda“ ist am Freitag in das Maschinenraummodul eingesetzt worden. Die „Costa Smeralda“ ist das zweite von neun Kreuzfahrtschiff-Neubauten für die Carnival-Gruppe, für die die zur Papenburger Meyer-Werft gehörende Neptun-Werft in Rostock das LNG-Maschinenraummodul liefert. Das erste Schiff, die „AIDAnova“, soll im November als erstes Kreuzfahrtschiff mit LNG-Antrieb in Dienst gestellt werden. dpa-BILD: