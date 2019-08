Mehr Geld für Banker

Neu-Isenburg Die 145 000 Beschäftigten der Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland bekommen eine Gehaltserhöhung von 4,5 Prozent in zwei Stufen. Darauf verständigten sich die Tarifpartner am Mittwoch, teilte der Arbeitgeberverband AVR mit. Demnach erhalten die Beschäftigten eine Erhöhung von 3,0 Prozent im Januar 2020 und weitere 1,5 Prozent im April 2021. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 34 Monaten bis März 2022.