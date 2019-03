Infineon senkt Gewinnerwartung

Neubiberg Der Chipkonzern Infineon spürt die Flaute in der Autoindustrie und senkt seine Umsatz- und Gewinnerwartungen. Der Rückgang der Autoverkäufe in China habe sich im Februar beschleunigt, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Neubiberg bei München mit. Der Jahresumsatz dürfte nur von 7,6 Mrd. auf rund acht Mrd. Euro steigen. Die Gewinnmarge dürfte mit 16 Prozent des Umsatzes unter den bisher erwarteten 17,5 Prozent liegen. Die Infineon-Aktien fielen nach der Gewinnwarnung zwischenzeitlich um etwa acht Prozent auf den tiefsten Stand seit Anfang des Jahres.