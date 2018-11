Qimonda verdirbt Infineon Ergebnis

Neubiberg Erhöhte Rückstellungen in Zusammenhang mit der Insolvenz von Qimonda haben dem Halbleiterhersteller Infineon das Ergebnis im vierten Geschäftsquartal verdorben. Der Konzernüberschuss sank in den Monaten Juli bis September im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent auf 141 Millionen Euro, wie der Dax-Konzern am Montag in Neubiberg mitteilte. Im fortgeführten Geschäft konnte Infineon den Gewinn dagegen dank einer robusten Halbleiternachfrage von 177 Millionen auf 300 Millionen Euro steigern. Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 2 Milliarden Euro.