Neue Jugendherberge in Oldenburg eröffnet

Es ist endlich so weit: Nach eineinhalb Jahren Bauzeit ist die neue Jugendherberge in Oldenburg für Besucher geöffnet. Hausleiter Markus Acquistapace (links) freut sich, bis zu 200 Gäste pro Nacht in insgesamt 64 Zimmern begrüßen zu können. Investiert wurden rund zehn Millionen Euro. Die Einrichtung ist die modernste Jugendherberge im Nordwesten und gleichzeitig auch ein Inklusionsstandort, an dem 17 Angestellte mit Behinderung arbeiten. Zudem gibt es ein Restaurant, das auch Gästen offensteht, die nicht in der Herberge übernachten. BILD: