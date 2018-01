Neue Schiffe für Hochseefischerei

Imposant ist der Rumpf eines neuen Trawlers für die deutsche Hochseefischerei: Die „Cuxhaven“ wie auch das Schwesterschiff „Berlin“ wurden jetzt in Cuxhaven vor 350 Gästen getauft. Sie waren bereits auf See in Erprobung und Einsatz. Beide Schiffe wurden auf der norwegischen Myklebust Werft gebaut, mit Komponenten-Fertigung und Rumpfmontage im polnischen Gdynia (Gdingen). Sie sind für die Deutsche Fischfang-Union (DFFU) im Einsatz. Ihre Vorgänger „Kiel“ und „Baldvin“ wurden an neue Eigner in Polen und Portugal verkauft. DFFU gehört zur isländischen Samherji-Gruppe. BILD: