Neues Offshore-Service-Schiff getauft

Gleich zwei Gründe zu feiern gab es jetzt für die Emder AG-Ems-Tochter EMS Maritime Offshore (EMO): Zum einen nahm sie mit der „Windea Six“ ein weiteres Schiff für die Versorgung von Windparks auf See in Betrieb. Die CDU-Bundestagsabgeordneten Gitta Connemann taufte den 27,5 Meter langen Katamaran jetzt in Leer. Das Schiff kann bis zu 24 Passagiere, vier Mann Besatzung sowie bis zu 30 Tonnen Fracht befördern. Heimathafen soll Borkum sein. Zum anderen konnte die EMO die Verlängerung ihres Chartervertrages für das Schwesterschiff „Windea Four“ (Bild) bis 2026 mit der Nordsee One GmbH unterzeichnen. Das Schiff transportiert seit 2016 Techniker und Fracht in den Windpark „Nordsee One“ 40 Kilometer vor Juist. BILD: