Neun Millionen Fahrzeuge aus Bremen

Daumen hoch für eine runde Zahl: Mit einem vollelektrischen EQC ist am Dienstag im Mercedes-Benz-Werk Bremen das neunmillionste Fahrzeug „Made in Bremen“ vom Band gelaufen. Betriebsratschef Michael Peters (2. v.l.) und der Standortverantwortliche und Produktionsleiter Michael Frieß (5.v.l) freuten sich mit der Mannschaft über diese Wegmarke. Seit Februar 1978 fertigt Mercedes in Bremen Autos. Gestartet wurde damals mit dem T-Modell der Baureihe 123. Heute werden neben dem EQC noch neun weitere Modelle an dem Standort produziert.BILD: