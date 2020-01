Maschmeyer steigt bei Neodigital ein

Neunkirchen /Hannover Carsten Maschmeyer beteiligt sich an dem Online-Versicherungsportal Neodigital. Auf den Gründer des Finanzdienstleisters AWD aus Hannover werde künftig ein zweistelliger prozentualer Anteil an dem Start-up mit Sitz in Neunkirchen (Saarland) entfallen, teilte seine Investment-Firma Maschmeyer Group am Mittwoch in München mit. Es handele sich um eine Investitionssumme von einigen Millionen Euro. Neodigital bietet etwa digital abgeschlossene Unfall- oder Haftpflichtversicherungen an.