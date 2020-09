Weitere Fälle von Schweinepest in Brandenburg

Neuzelle Die Afrikanische Schweinepest droht sich in Brandenburg auszubreiten. Nach dem deutschlandweit ersten Fall in der vergangenen Woche sei die Seuche nun bei fünf weiteren Wildschweinen nachgewiesen worden, teilte das Verbraucherschutzministerium am Dienstag mit. Es handle sich um vier tot aufgefundene Wildschweine und ein krank erlegtes Tier.

Ministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sagte, die Kadaver seien im Raum Neuzelle im Kreis Oder-Spree entdeckt worden. Tests im Landeslabor seien positiv gewesen und würden nun vom nationalen Labor, dem Friedrich-Loeffler-Institut, weiter untersucht.

Für Menschen ist die Seuche ungefährlich, aber die Tiere stecken sich untereinander an und sterben.