Abgastests mit Affen?

New York Im Jahr 2014 sollen deutsche Autohersteller in den USA Abgas-Versuche mit Affen vorgenommen haben. Darüber berichtete etwa die „New York Times“. Demnach hätten Wissenschaftler in einem Labor in Albuquerque ein „ungewöhnliches Experiment“ vorgenommen: Zehn Affen seien in Räumen gewesen und hätten Cartoons zu sehen bekommen, „während sie Abgase von einem Volkswagen Beetle inhalierten“, heißt es in der Online-Ausgabe. Deutsche Hersteller (die ungenannt blieben), hätten das Experiment finanziert, um zu zeigen, dass Autos mit neuester Technologie sauberer seien als alte.

