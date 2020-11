Amazon als Internet-Apotheke

New York Der Online-Versandhändler Amazon versucht sich jetzt auch als Internet-Apotheke. Seit Dienstag könnten Kunden in den USA bei dem Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente bestellen, teilte Amazon mit. Käufer müssten auf der Firmenwebseite ein Profil einrichten und die Rezepte von ihrem Arzt an Amazon schicken lassen.