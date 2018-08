Amazon entfernt Produkte mit Nazi-Bezug

New York Amazon hat nach eigenen Angaben Produkte mit Bezug zu Nationalsozialismus und der Ideologie einer weißen Vorherrschaft von seiner Verkaufsplattform entfernt. Die Konten einiger Verkäufer seien blockiert worden und könnten möglicherweise eingefroren werden, teilte der Öffentlichkeitsdirektor des Konzerns, Brian Huseman, in einer Antwort auf eine Beschwerde mit. Amazon verbiete die Auflistung von Produkten, die die Verherrlichung von Hass, Gewalt und Intoleranz förderten. Der US-Abgeordnete Keith Ellison hatte kürzlich einen Beschwerdebrief an Amazon-Chef Jeff Bezos verfasst.