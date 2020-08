Anleger: Starker Start für Tübinger Firma Curevac

New York Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac, das an einem Corona-Impfstoff arbeitet, ist mit einem fulminanten Preissprung an der Börse in New York gestartet. Schon der erste Kurs lag am Freitagabend mit 44 Dollar weit über dem dem Ausgabepreis der Aktie von 16 Dollar. Zum Handelsschluss stand die Aktie dann schon bei 55,90 Dollar. Nachbörslich ging es noch weiter.

Geld für Forschung

Curevac erlöste bei der Aktienplatzierung mehr als 200 Millionen Dollar. Ein zentrales Ziel des Börsengangs ist, Geld für die Entwicklung des Corona-Impfstoffs einzusammeln. Zudem soll die kurzfristige Produktionskapazität für das Mittel ausgebaut werden. Curevac ist bei der Suche nach einem Impfstoff gegen Sars-CoV-2 einer von mehreren Hoffnungsträgern weltweit.

Finanzchef Pierre Kemula betonte, dass mit dem Börsengang der Bedarf an frischem Kapital noch lange nicht gedeckt sei. „Wir werden uns immer nach zusätzlichen Finanzierungsquellen umsehen“, sagte er. Als Biotech-Firma ohne signifikante Umsätze sei Curevac das gewohnt. Curevac verbuchte 2019 einen Verlust von knapp 100 Millionen Euro bei rund 17,5 Mio. Euro Umsatz.

Der Corona-Impfstoff von Curevac ist derzeit in einer Phase-1-Versuchsreihe, deren Ergebnisse im Schlussquartal dieses Jahres vorliegen sollen. Aktuell testet Curevac das Mittel hauptsächlich in Europa, in der nächsten Versuchsrunde mit 20 000 bis 30 000 Personen will die Firma auch nach Südamerika, Afrika und Asien gehen. Es ist geplant, diese größere Testreihe Mitte 2021 abzuschließen.

Suche nach Fachkräften

Die Notierung an der Börse habe für Curevac diverse Vorteile über den Kapitalzufluss hinaus, betonte Finanzchef Kemula am Freitag. Gerade an einer Börse wie der Nasdaq mache die Platzierung Curevac international bekannter und werde auch bei der globalen Suche nach Fachkräften helfen. Curevac hat zum Stand Ende Juni 484 Beschäftigte. Bis auf 13 in den USA arbeiten sie alle in Deutschland.

Hopp größter Aktionär

SAP-Gründer Dietmar Hopp, der an mehreren jungen Biotechnologiefirmen beteiligt ist, hielt bisher über seine Firma Dievini knapp 54 Prozent an Curevac, nach dem Börsengang werden es gut 49 Prozent sein. Die staatliche Förderbank KfW kommt noch auf knapp 17 Prozent und der Pharmakonzern GlaxoSmithKline auf gut acht Prozent. Das britische Unternehmen zählt zu den führenden Impfstoff-Konzernen in Europa. Als weitere Investoren traten etwa der Staatsfonds von Katar in Erscheinung. An der Börse werden nun knapp zehn Prozent der Anteile gehandelt.

Anfang März hatte US-Präsident Donald Trump den damaligen Curevac-Chef Dan Menichella und weitere Pharmavertreter nach Washington ins Weiße Haus eingeladen, um sich über die Impfstoffsuche zu informieren. Ein Angebot von Trump habe es aber nicht gegeben, sagte Finanzchef Kemula.