New York /Aurich Amazon-Gründer Jeff Bezos ist nun der reichste Mensch der Welt. Das verkündete das US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ am Dienstag (Ortszeit). Bezos übernahm mit einem geschätzten Gesamtvermögen von 112 Milliarden US-Dollar die Spitzenposition in der alljährlichen Bestenliste der reichsten Menschen der Welt. Im Gegensatz zum Vorjahr konnte Bezos sein Vermögen um ganze 39,2 Milliarden Dollar steigern.

Auf dem zweiten Platz folgt Microsoft-Gründer Bill Gates mit einem geschätzten Vermögen von 90 Milliarden Dollar. Gates wurde in den vergangenen 24 Jahren insgesamt 18 Mal zum reichsten Menschen der Welt gekürt, er konnte sein Vermögen im Gegensatz zum Vorjahr jedoch „nur“ um vier Milliarden Dollar aufbessern. Die weiteren Plätze belegen US-Staranleger Warren Buffett (84 Milliarden Dollar), der Franzose Bernard Arnault (72 Milliarden Dollar) und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (71 Milliarden Dollar).

Die reichsten Deutschen sind der Forbes-Liste zufolge auf Platz 27 die Aldi-Erben Beate Heister und Karl Albrecht Jr. mit einem geschätzten Vermögen von 29,8 Milliarden Dollar. Dahinter folgen aus deutscher Sicht auf Rang 31 Georg Schaeffler, Unternehmenserbe beim gleichnamigen fränkischen Autozulieferer, mit 25,3 Milliarden Dollar und BMW-Großaktionärin Susanne Klatten mit 25 Milliarden Dollar.

Reichster Niedersachse bleibt der Forbes-Liste zufolge Aloys Wobben. Das Vermögen des Gründers des Auricher Windenergieanlagenbauers Enercon taxiert das Magazin auf 6,6 Milliarden Dollar. Er nimmt damit Gesamtrang 251 ein.

US-Präsident Donald Trump rangiert mit 3,1 Milliarden Dollar auf dem 766. Platz. Trumps Vermögen fiel demnach um 400 Millionen Dollar gegenüber dem Vorjahr, als er noch Rang 544 belegte.

Insgesamt sind 2208 Milliardäre – darunter 123 aus Deutschland – auf der diesjährigen Forbes-List enthalten. Diese haben zusammengerechnet ein Vermögen von 9,1 Billionen Dollar.