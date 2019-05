New York Großes Spektakel an der Wall Street: Die New Yorker Börse empfängt mit riesigem Firmenbanner den US-Fahrdienstvermittler Uber. Monatelang fieberten die Finanzmärkte auf die größte Börsenpremiere seit Jahren hin, am Freitag gingen die Aktien des kalifornischen Unternehmens erstmals unter dem Tickersymbol „UBER“ in den Handel an der New York Stock Exchange. Das Uber-Management um Vorstandschef Dara Khosrowshahi läutete wie traditionell üblich die New Yorker Börsenglocke, um den Handelstag zu eröffnen.

Allerdings hatte Uber seine Aktien nicht so erfolgreich wie vom Unternehmen erhofft bei Investoren losschlagen können. Der erste Kurs lag am Freitag bei 42 Dollar – knapp sieben Prozent unter dem Ausgabepreis von 45 Dollar. Das kalifornische Unternehmen hatte beim Börsengang rund 8,1 Milliarden Dollar (7,2 Mrd. Euro) eingesammelt, seine Aktien aber nicht so erfolgreich wie erhofft platzieren können.

Angesichts der schlechten Stimmung am Markt hatte sich bereits abgezeichnet, dass die Nachfrage verhalten sein dürfte, dennoch ist der Handelsauftakt eine Enttäuschung. Uber stemmte den größten Börsengang seit dem des chinesischen Amazon-Rivalen Alibaba 2014. Die in San Francisco ansässige Firma war von Investoren insgesamt mit 82 Milliarden Dollar bewertet worden.