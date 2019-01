Gewinn bei JPMorgan: 31 Milliarden Dollar

New York Die größte US-Bank JPMorgan hat 2018 dank guter Geschäfte an den Finanzmärkten und niedrigerer Steuern so viel verdient wie noch nie. Der Gewinn stieg um 36 Prozent auf fast 31 Milliarden Dollar (27 Mrd. Euro), wie die Bank am Dienstag in New York mitteilte. „2018 war einmal mehr ein starkes Jahr für die Bank mit einem Rekord bei den Erträgen und beim Gewinn“, sagte Bankchef Jamie Dimon. Selbst ohne die Effekte der von US-Präsident Donald Trump initiierten Steuerreform hätte es einen Rekordgewinn gegeben.