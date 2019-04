Investoren: Boeing verändern

New York Zwei Investorenberatergruppen haben dem Flugzeugbauer Boeing empfohlen, das Amt des Vorstandschefs von dem Verwaltungsratsvorsitzenden zu trennen. „Institutional Shareholders Services“ erklärte am Dienstag, ein solcher Schritt könne Boeing helfen, das durch zwei Abstürze von Passagierflugzeugen des Typs 737 Max verloren gegangene Vertrauen zurückzugewinnen. Derzeit führt Dennis Muilenberg beide Posten in Personalunion.

Über eine mögliche Trennung sollen die Aktionäre Ende April abstimmen. Der Beratungsdienst Glass Lewis argumentierte, ein unabhängiger Verwaltungsratschef sei eher in der Lage, das Management zu beaufsichtigen und die Unternehmenspolitik im Sinne der Teilhaber voranzubringen.

Der amtierende Boeing-Verwaltungsrat lehnt einen solchen Schritt ab und möchte frei darüber entscheiden, wer Vorstandschef wird. In der Vergangenheit wurde der Posten des Verwaltungsratsvorsitzenden sowohl von unabhängigen Direktoren, dem amtierenden oder einem früheren Vorstandschef wahrgenommen.