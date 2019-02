Mega-Fusion in der Goldförderung?

New York Der kanadische Goldminenbetreiber Barrick Gold will den US-Wettbewerber Newmont Mining übernehmen. Gemeinsam wären die beiden Unternehmen etwa 42 Milliarden Dollar (37 Milliarden Euro) wert. Barrick kündigte am Montag an, für Newmont nur mit eigenen Aktien bezahlen zu wollen. Bislang hatte Newmont die Avancen von Barrick abgewiesen. Barrick hatte vor wenigen Monaten auch die Übernahme von Randgold (Südafrika) bekannt gegeben.