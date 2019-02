Mit Jeans an die Börse

New York Der traditionsreiche Jeans-Hersteller Levi Strauss (Levi’s) will an die Börse zurück. Das Unternehmen plant, seine Aktien unter dem Kürzel „LEVI“ an der New York Stock Exchange zu listen, wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht.

Die in San Francisco ansässige Jeans-Ikone hatte bereits 1971 einen Börsengang vollzogen, war jedoch Mitte der 1980er Jahre wieder privatisiert worden. Derzeitige Eigentümer sind die Nachfahren von Firmengründer Levi Strauss, der von Bayern aus zunächst nach New York auswanderte und 1853 dann – angelockt vom Goldrausch an der US-Westküste – nach Kalifornien weiterzog. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Jacob Davis gilt Strauss als Erfinder der Jeans.