Panama Papers: Erste Anklagen

New York Vier Männer sind wegen Verschwörung und Steuerbetrug im Zusammenhang mit den sogenannten Panama Papers angeklagt worden. Die Anklageschrift, die jetzt in New York freigegeben wurde, ist die erste der US-Behörden, die auf den Skandal zurückgeht. Sie bezieht sich den Angaben der Staatsanwaltschaft zufolge auf ein „interkontinentales Geldwäschesystem“ mit einer Anwaltskanzlei mit Sitz in Panama. Angeklagt wurden zwei Deutsche, ein Amerikaner und ein Mann aus Panama.

Die Panama Papers beinhalten elf Millionen geheime Finanzdokumente, aus denen man erfahren konnte, wie einige der reichsten Personen ihr Geld vor dem Fiskus verstecken. Die Unterlagen landeten zuerst bei der „Süddeutschen Zeitung“.

Die Staatsanwaltschaft legt der Kanzlei Mossack Fonseca zur Last, sich verschworen zu haben, US-Gesetze zu umgehen, um (...) Geld zu verbergen, das der US-Steuerbehörde IRS gezahlt werden musste. Das Geldwäschesystem reiche bis 2000 zurück. Es habe unechte Stiftungen und Briefkastenfirmen in Panama, Hongkong und auf den Britischen Jungferninseln umfasst.